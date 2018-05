Veber na ustavno sodišče s pobudo za oceno ustavnosti volitev

Ljubljana, 24. maja - Nepovezani poslanec Janko Veber, ki se za ponovni vstop v DZ poteguje na listi Združene levice in Sloge je danes na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti zakona o volitvah v DZ. Ker meni, da so volitve zaradi različnih načinov določanja kandidatnih list nepoštene, neenakopravne in nesvobodne, od sodišča pričakuje njihovo razveljavitev.