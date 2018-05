Preštete vse glasovnice z referendumskega glasovanja

Ljubljana, 24. maja - Po ponovljenem referendumskem glasovanju o zakonu o tiru so prešteli še glasovnice, ki so jih oddali volivci v tujini. Ti so zakon večinsko podprli, izida referenduma pa omenjene glasovnice niso spremenile. Nasprotniki zakona ga tako zaradi nedoseženega kvoruma niso uspeli razveljaviti.