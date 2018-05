Med 1600 kandidati za 90 poslanskih mest tudi študenti, upokojenci in brezposelni

Ljubljana, 24. maja - Za 90 poslanskih mest se na tokratnih državnozborskih volitvah poteguje 1636 kandidatov. Na ponovno izvolitev računa 68 poslancev iztekajočega se sklica DZ, v parlament pa želi tudi 12 županov in dva evropska poslanca. Na kandidatnih listah je kar nekaj brezposelnih, upokojencev in študentov, poslanski kandidati pa štejejo od 18 do 88 let.