Policijska preiskava v celjskem Atriju še ni končana

Celje, 24. maja - Preiskava v celjski družbi za upravljanje in promet z nepremičninami Atrij, ki se je zaradi suma storitve več kaznivih dejanj začela aprila lani, še ni končana. Kot so za STA povedali v Policijski upravi Celje, so v lanski hišni preiskavi zasegli večjo količino dokumentacije, ki je predmet vsebinskega vrednotenja predkazenskega postopka.