Na Poljskem in v Ukrajini poslej spomenika Slovencem, padlim med prvo svetovno vojno

Varšava/Lvov, 23. maja - V poljskih Gorlicah in na vojaškem pokopališču Ličakiv v Lvovu v Ukrajini so danes slovesno odkrili spomenika Slovencem, padlim med prvo svetovno vojno. Z obema spomenikoma je Slovenija počastila spomin na več kot 10.000 Slovencev, ki so v krvavih bitkah prve svetovne vojne izgubili življenje na tem delu vzhodne fronte.