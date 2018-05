Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor čez dve leti v novih prostorih

Maribor, 27. maja - Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, ki letos obeležuje 60 let obstoja, čez dve leti pričakuje nove prostore. Januarja naj bi se namreč začela gradbena dela za celovito obnovo zgradbe na Cankarjevi ulici, medtem ko naj bi v prostorih na Mladinski ulici uredili učni hotel in restavracijo.