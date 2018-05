Ljubljana, 23. maja - Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta na mejnem prehodu Fernetiči proti Sloveniji, poroča prometnoinformacijski center. Italijanski varnostni organi so obvoz uredili preko mejnih prehodov Škofije ali Vrtojba. Kot so za STA pojasnili na koprski policijski upravi, je nekaj pred 13. uro prišlo do naleta dveh tovornih vozil.