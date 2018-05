V Trebnjem bodo danes vnovič petkali

Trebnje, 25. maja - V trebanjskem krajevnem parku bodo danes med 11. in 18. uro pripravili drugo iz niza kulinarično-družabnih prireditev, ki so jih poimenovali Petkanje. Prireditev je namenjena vsem, ki želijo petkov popoldan ali kratek čas po službi preživeti v krajevnem središču in se prepustiti kulinarični ponudbi, so povedali na torkovi novinarski konferenci.