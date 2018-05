Sindikat policistov državo opozarja na kadrovsko podhranjenost

Ljubljana, 23. maja - Sindikat policistov Slovenije (SPS) je na vlado, ministrstvo za notranje zadeve in vodstvo policije naslovil javno pismo, v katerem so vnovič opozorili na kadrovsko podhranjenost policijskih enot. Ob tem so opozorili na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, vlado pa vprašali, kako namerava do takrat izpopolniti primanjkljaj.