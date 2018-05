NSi na volitvah stavi tudi na mlade

Ljubljana, 23. maja - Stranka NSi je na kandidatno listo za skorajšnje volitve v DZ uvrstila 15 kandidatk in kandidatov, ki so mlajši od 32 let in so člani njenega podmladka. S tem po besedah predsednika stranke Mateja Tonina dokazujejo, da o mladih ne zgolj govorijo, ampak jim dajejo tudi konkretne priložnosti. Med drugim se zavzemajo za zaustavitev bega možganov.