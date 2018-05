Poziv k avtomatičnemu dvigu denarne socialne pomoči za upravičence z veljavno odločbo

Ljubljana, 23. maja - Organizacije Petka za nasmeh, Slovenska filantropija in zveza prijateljev mladine pozivajo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da ob uveljavitvi novele zakona, ki dviguje višino denarne pomoči, dvig uredi tako, da upravičencem z že veljavno odločbo ne bo treba ponovno vlagati zahtev, so sporočili iz Petke za nasmeh.