V Portorožu bodo selili leščurje

Portorož, 26. maja - S skupno akcijo hotelov LifeClass in lokalnih potapljačev bodo danes z območja plaže Meduza preselili tamkajšnje leščurje in jih posadili na približno šest metrov oddaljeno lokacijo. S tem želijo gostom oz. kopalcem zagotoviti, da se bodo počutili varno in sproščeno, hkrati pa poskrbeti za nemoten morski ekosistem in življenje v njem.