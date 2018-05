Od danes mogoča prijava na razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj

Ljubljana, 25. maja - Javni razvojni sklad je pred tednom dni objavil razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, namenjen spodbujanju usposabljanja zaposlenih in večji vključenosti v vseživljenjsko učenje. Vlogo za sofinanciranje stroškov je mogoče oddati od danes do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 5. septembra.