Newyorške borze zadnji dan v tednu zaključile mešano

New York, 18. maja - Newyorške borze so zadnji trgovalni dan v tednu zaključile mešano. Industrijski indeks Dow Jones se od začetka trgovanja skoraj ni premaknil z mesta, indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta padla. Analitiki ocenjujejo, da je zmeda v ameriško-kitajskih trgovinskih pogajanjih upočasnila zanimanje vlagateljev za delnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.