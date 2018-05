EU in Japonska razgrnili povračilne ukrepe zaradi ameriških carin

Bruselj/Tokio, 18. maja - Japonska in EU sta Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) obvestili o povračilnih ukrepih, ki jih bosta sprejeli, če ju ZDA ne izvzamejo iz uvoznih carin na jeklo in aluminij. Poudarili sta, da imata pravico do enakovrednih ukrepov proti ZDA, bosta pa še dodatno preučili vpliv povračilnih ukrepov na domače gospodarstvo.