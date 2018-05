Slovenija ob svetovnem dnevu čebel gosti mednarodno ministrsko srečanje

Brdo pri Kranju, 19. maja - Pred svetovnim dnevom čebel, 20. majem, bo danes na Brdu pri Kranju potekala mednarodna ministrska konferenca z naslovom Pomen čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti. Srečanje bo združilo pristojne ministre iz približno 40 držav ter predstavnike FAO in Evropske komisije.