Na okrogli mizi opozorila o problematiki plastičnih odpadkov v morju

Lucija, 18. maja - Količina plastičnih odpadkov v morju in na obali se postopno zmanjšuje. So pa obenem ti odpadki čedalje manjši, zato jih je vse težje detektirati in odstraniti, so ugotavljali udeleženci okrogle mize, ki so ji pripravili v okviru letošnje Internautice. Podlage za ukrepanje, zlasti pravne, že obstajajo, vendar gre za globalni problem.