Tožilstvo za Časarja v zadevi Beltinci predlaga tri leta in pol zapora

Koper, 18. maja - Na Okrožnem sodišču v Kopru so sklenili dokazni postopek proti nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju in soobtoženim v zadevi Beltinci. Tožilstvo za Časarja predlaga kazen treh let in pol zapora ter prepoved opravljanja vodstvene funkcije v gospodarskih družbah, za soobtožene pa skupno še dobrih devet let zapora.