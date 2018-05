Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 18. maja - Indeksi na evropskih borzah so se uvodoma spustili pod gladino. Kot poročajo tuje agencije, so kljub temu vrednostni papirji na dobri poti, da še osmi zaporedni teden vknjižijo tedenske dobičke. Vlagatelji so sicer v teh dneh zaskrbljeni predvsem zaradi političnih razmer, v ospredju je tokrat Italija, kjer razburja osnutek koalicijske pogodbe.