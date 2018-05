Na Loškem se začenja Teden obrti in podjetništva

Škofja Loka, 19. maja - v organizaciji Razvojne agencije Sora in Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka se danes na Loškem začenja 12. Teden obrti in podjetništva. Dogajanje je namenjeno vsem zainteresiranim in med drugim prinaša razstavi, pogovorni večer, svetovanje za podjetnike začetnike in spoznavanje dobrih podjetniških praks.