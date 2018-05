Hrvaška predsednica napovedala sejo sveta za nacionalno varnost zaradi Agrokorja

Zagreb, 17. maja - Iz urada hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović so danes sporočili, da je predsednica odpovedala obiska na Slovaškem in v Črni gori zaradi "akutne situacije". Zaradi stanja v Agrokorju in afere hotmail je napovedala, da bo zahtevala nujno srečanje s premierjem Andrejem Plenkovićem in sklic seje sveta za nacionalno varnost.