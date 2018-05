Vrh EU s ponudbo ZDA za ureditev trgovinskih odnosov

Sofija, 17. maja - Voditelji članic EU so se v Sofiji dogovorili o načrtu za ureditev trgovinskih odnosov z ZDA. Če bo Washington uniji zagotovil stalno izvzetje iz novih uvoznih carin na jeklo in aluminij, se je pripravljena pogovarjati o znižanju carin na druge industrijske proizvode, tudi avtomobile, o reformi WTO in glede utekočinjenega zemeljskega plina.