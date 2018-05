Nova KBM: Obvladovanje tveganj s področja preprečevanja pranja denarja prioriteta

Maribor, 17. maja - Nova KBM je pod novim vodstvom obvladovanje tveganj postavila kot prioriteto z zelo jasnim poudarkom na spoštovanju zakonodaje in predpisov s področja preprečevanja pranja denarja, so v odzivu na danes predstavljene ugotovitve parlamentarne komisije zapisali v banki. Tako so med drugim sprejeli novo politiko sprejemljivosti strank.