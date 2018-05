V ponedeljek bodo preplastili most čez Dragonjo

Ljubljana, 17. maja - Direkcija za infrastrukturo bo v ponedeljek preplastila most čez Dragonjo, ki je po besedah ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča v zelo slabem stanju. Gašperšič si je most danes ogledal in dejal, da sta se Slovenija in Hrvaška dogovorili, da je sanacija mostu nujna in da ga je treba preplastiti še pred začetkom turistične sezone.