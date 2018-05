Helios ob obletnici z novim reaktorjem za smole

Domžale, 17. maja - Skupina Helios in njen lastnik Kansai Paint sta danes na sedežu skupine v Domžalah obeležila več obletnic, med drugim 110. obletnico proizvodnje Heliosovih smol. Ob tem so v domžalskem obratu slavnostno odprli nov reaktor za proizvodnjo umetnih smol. Dobre tri milijone evrov vredna naložba bo omogočila sodobnejšo in obsežnejšo proizvodnjo.