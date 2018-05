Stranke pred podrobno preučitvijo poročila o sumih pranja denarja v bankah zadržane

Ljubljana, 17. maja - Parlamentarne stranke so se na današnjo predstavitev javnega dela zaključnega poročila komisije DZ, ki je ugotavljala sume pranja denarja v NLB in Novi KBM, odzvale zadržano. Javni in zaupni del poročila bodo lahko preučile šele v petek, je danes pojasnil predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC).