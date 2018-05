Cerar: Nadaljevati izboljšave na področju obveščevalno-varnostnih dejavnosti

Ljubljana/Sofija, 17. maja - Odhajajoči premier Miro Cerar je zadovoljen, da je komisija DZ preiskavo o sumih pranja denarja pripeljala do točke, ko so ugotovitve, za kaj je šlo in kdo je za to politično odgovoren, jasne. "Za izboljšanje nadzora smo že izvedli ukrepe, nadaljevati bo treba izboljšave na področju obveščevalnih in protiobveščevalnih dejavnosti," je menil.