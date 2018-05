Google z novo glasbeno storitvijo na Youtubu

San Francisco, 17. maja - Ameriški internetni velikan Google poskuša z novo storitvijo odvzeti Spotifyju in Applu tržne deleže pri ponudbi pretočne glasbe. Storitev, imenovana Youtube Music, bo prek spletne video platforme Youtube ponudila dostop do skladb in glasbenih videov. Sprva bo sicer na voljo le v izbranih državah.