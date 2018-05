Adria Ankaran z višjim standardom sob do krepitve blagovne znamke

Ankaran, 17. maja - V resortu Adria Ankaran so pred začetkom poletne sezone zaključili nekaj večjih naložb, s katerimi so povečali število sob višje, štirizvezdične kategorije. S tem krepijo blagovno znamko tako doma kot v tujini, zlasti v nemško govorečih deželah, katerih gostje so povpraševali po višjih standardih. Rezultati se že kažejo v zasedenosti kapacitet.