Podravska podjetja lani niso dvignila skupne dobičkonosnosti

Maribor, 17. maja - Podravska podjetja so lani zabeležila skoraj 283 milijonov evrov neto čistega dobička, kar pa je dva odstotka nižji rezultat kot leta 2016. Kljub temu pa so, kot izhaja iz danes predstavljenih rezultatov mariborske izpostave Ajpesa, nadaljevala s pozitivnimi trendi glede prihodkov, dodane vrednosti in števila zaposlenih.