ZDA ne izključujejo sankcij proti Severnemu toku 2

Berlin, 17. maja - ZDA so ponovile odklonilno stališče do plinovoda Severni tok 2, ki naj bi čez Baltsko morje tekel iz Rusije v Nemčijo. Plinovod je slab za Ukrajino in slab za Evropo, je danes v Berlinu dejala Sandra Oudkirk iz oddelka za energetiko na ameriškem zunanjem ministrstvu. Ni izključila možnosti sankcij, pri čemer bi šlo lahko za financiranje.