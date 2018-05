Komisija DZ: Za sume pranja denarja v NLB politično odgovorna Pahorjeva vlada

Ljubljana, 17. maja - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma je končala preiskavo v primeru NLB in suma pranja denarja iz Irana. Politično odgovornost za to je pripisala nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu ter vladi Boruta Pahorja in njegovima ministroma Francetu Križaniču in Samuelu Žbogarju.