Volivci z glasovi po pošti podprli zakon o drugem tiru

Ljubljana, 17. maja - Volivci, ki so na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru med Divačo in Koprom glas oddali po pošti, so zakon podprli. Kot so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK), so preko pošte prejeli 387 veljavnih glasovnic, od teh sta bili 302 glasovnici v prid zakonu.