Ljubljanska borza: V ospredju Gorenjeve delnice

Ljubljana, 16. maja - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo, indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval 0,85 odstotka nad sredino zaključno vrednostjo. Borzni posredniki so sklenili za 5,57 milijona evrov poslov, za vlagatelje pa so bile s 4,38 milijona evrov sklenjenimi posli najbolj zanimive Gorenjeve delnice, ki so se podražile za tri odstotke.