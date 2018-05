Hrvaški protikorupcijski urad s preiskavo o aferi s pripravo lex Agrokor

Zagreb, 16. maja - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziarnemu kriminalu (Uskok) je danes za hrvaške medije potrdil, da so prevzeli preiskavo o aferi hotmail, zaradi katere je morala odstopiti podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić. Ta naj bi z neformalno skupino sodelavcev netransparentno pripravljala lex Agrokor.