Azijske borze neenotno

Tokio, 16. maja - Azijske borze so končale neenotno. Vlagatelji so razočarani, ker se je japonsko gospodarstvo v prvem četrtletju prvič v dveh letih skrčilo, poleg tega so zaskrbljeni glede hitrosti zviševanja ključne obrestne mere v ZDA, odmeva pa tudi, da je Severna Koreja odpovedala srečanje z Južno Korejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.