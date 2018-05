Allianz leto začel z rastjo čistega dobička

München, 15. maja - Nemški zavarovalniški velikan Allianz je v prvem četrtletju ustvaril 1,9 milijarde evrov čistega dobička, kar je 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. K temu so pripomogli predvsem nižji davčni odhodki in stroški prestrukturiranja. V Allianzu so ob tem ohranili načrte glede dobičkonosnosti za letos.