Bulčeva: Drugi tir je za EU prioritetni projekt

Bruselj, 14. maja - Projekt drugi tir med Divačo in Koprom je za EU prioritetni projekt, je dan po vnovičnem glasovanju o zakonu o drugem tiru ponovila evropska komisarska za promet Violeta Bulc. Kot je zapisala na Twitterju, je direktorat za mobilnost in promet Evropske komisije v pripravljenosti in čaka na dodatne informacije s strani slovenskih državnih organov.