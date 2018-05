Potniki z vlakom do Kočevja predvidoma naslednje leto

Kočevje, 14. maja - Modernizacija kočevske železniške proge je trenutno v drugi fazi, v okviru katere tečejo dela na odseku med Ribnico in Kočevjem. Sledila bo tretja in še zadnja faza, potniki pa naj bi se do Kočevja z vlakom lahko peljali prihodnje leto. Dela na terenu sta si danes ogledala premier Miro Cerar in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.