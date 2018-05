Za SDS zapravljanje, ker referendum ni bil izveden skupaj z volitvami

Ljubljana, 13. maja - Za stranko SDS je to, da je bil referendum o zakonu o drugem tiru izveden tri tedne pred predčasnimi državnozborskimi volitvami, "neracionalno in negospodarno trošenje davkoplačevalskega denarja". Na to, da so volivci temu pokazali rdeč karton, kaže tudi nizka udeležba, so ocenili.