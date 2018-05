Gašperšič: Računam, da je to glasovanje zadnji korak na poti do uveljavitve zakona o drugem tiru

Ljubljana, 13. maja - Infrastrukturni minister, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič je po današnjem referendumu o zakonu o drugem tiru dejal, da "računa na to, da je bilo to glasovanje zadnji korak na poti do uveljavitve zakona". "Žal s tem izgubljamo prepotreben čas, ki bi ga lahko koristno uporabili za uveljavitev tega projekta," je poudaril.