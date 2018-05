V Luki Koper zadovoljni z razpletom referendumskega glasovanja

Koper, 13. maja - V Luki Koper so zadovoljni, da bo zakon o drugem tiru po neuspelem tudi vnovičnem referendumskem glasovanju lahko začel veljati. To po njihovem mnenju predstavlja korak k začetku gradnje drugega tira med Koprom in Divačo, za kar si v Luki prizadevajo že 20 let in od katere je odvisna uresničitev njihovih strateških načrtov.