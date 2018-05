V NSi upajo na čimprejšnjo uresničitev projekta drugi tir

Ljubljana, 13. maja - V NSi spoštujejo odločitev ljudi na današnjem referendumu in upajo, da bo projekt drugi tir čim prej uresničen. Kot so zapisali v odzivu na današnje glasovanje, pa pričakujejo, da bo drugi tir z davkoplačevalskim denarjem zgrajen po razumni ceni in da bo njegovo financiranje potekalo pregledno.