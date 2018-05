Bratuškova za finančno revizijo drugega tira in začetek gradnje

Ljubljana, 13. maja - V Stranki Alenke Bratušek so se po ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru zavzeli za finančno revizijo projekta dvotirne proge, nato je treba začeti z delom. "Če bi mi bili v vladi, tega referenduma in ponovitve referenduma ne bi bilo. Drugi tir bi preprosto začeli graditi, saj za to ne rabimo posebnega zakona," so zapisali.