Wall Street z najboljšim tednom vse od zgodnjega marca

New York, 12. maja - Osrednji indeksi Wall Streeta so minuli trgovalni teden sklenili z najboljšo rastjo vse od začetka marca. Rasli so kljub zaskrbljenosti, ki je vladala zaradi odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa, da se umakne iz jedrskega sporazuma z Iranom. Indeksi so rasli skozi ves teden.