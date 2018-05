Newyorške borze mešano

New York, 11. maja - Newyorške borze so trgovanje zaključile mešano. Indeks S&P 500 je v trgovanju nekoliko pridobil, medtem ko je tehnološki indeks Nasdaq končal v rdečem območju. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na trgovanje vplivali dobri korporacijski zaslužki in blaga inflacija, ki so povečali samozavest vlagateljev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.