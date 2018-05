Ob rekordnem obisku se zaključuje prenova Blejskega gradu

Bled, 12. maja - Pred začetkom glavne turistične sezone se zaključuje prenova Blejskega gradu, ki se je zaradi dolge zime in vremenskih razmer nekoliko zavlekla in naj bi bila sedaj končana do konca maja. Grad je sicer tudi v času prenove odprt za obiskovalce in letos beleži še boljši obisk od lanskega rekordnega.