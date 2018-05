Evropske borze navzdol; stabilne cene nafte, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 11. maja - Zadnji dan sicer zelo uspešnega tedna je pomembnejšim borzam v Evropi zmanjkalo zagona in tečaji delnic so se večinoma znižali. Svežih novic iz podjetij skorajda ni, izteka se tudi objavljanje četrtletnih poslovnih poročil. Cene nafte so ostale na visokih ravneh, tečaj evra pa se je tudi danes zvišal.