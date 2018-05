Za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov na voljo 15 milijonov evrov

Ljubljana, 11. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo nov javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Skupno je na voljo 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, namenjena pa so nadaljnjim naložbam v povečevanje konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge in uspešnemu trženju kmetijskih proizvodov.