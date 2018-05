Na primorski avtocesti začetek pripravljalnih del za rušenje cestninske postaje Log

Ljubljana, 12. maja - Dars bo danes začel pripravljalna dela za rušenje cestninske postaje Log na primorski avtocesti. Zaradi postavitve začasne prometne ureditve bo predvidoma med 7. in 18. uro promet oviran v obe smeri. Ker gre za enega najbolj obremenjenih odsekov slovenskih avtocest, bodo možni zastoji, so opozorili na Darsu.

Cestninske postaje na avtocestnem omrežju niso več potrebne, odkar je bil 1. aprila vzpostavljen sistem elektronskega cestninjenja za težka vozila DarsGo. Z deli za odstranitev cestninskih postaj Razdrto na primorski in Torovo na gorenjski avtocesti je Dars začel že pred dnevi, predvidoma 21. maja pa se bodo začela še na cestninski postaji Postojna.

Pripravljalna dela pomenijo predvsem demontažo določene cestninske in prometne opreme, izvedbo odklopov naprav in predhodno potrebnih prevezav delujočih sistemov, priključenih na optično omrežje, da bo lahko širše območje avtoceste nemoteno delovalo tudi po odstranitvi cestninske postaje. Zanje Dars potrebuje predvidoma teden dni, nato sledi sama odstranitev cestninske postaje, ki vključuje rušenje nadstrešnice, demontažo cestninskih kabin in opreme ter rušitev betonskih otokov.

Potem ko bodo preuredili tudi ploščad cestninske postaje ter del trase pred in za cestninsko postajo, bo mogoče vzpostaviti normalen profil avtoceste in tako dvigniti dovoljeno hitrost vožnje na 130 kilometrov na uro.

Še letos namerava Dars odstraniti in preurediti območja približno polovice cestninskih postaj, preostalih 18 pa bo predvidoma odstranil prihodnje leto. Vse cestninske postaje bodo tako odstranjene v roku dveh let.